Senigallia capitale del pattinaggio su pista con il Trofeo Vasmaco “Sergio Rossi”

SENIGALLIA- Scatta venerdì prossimo (13/05, ndr) presso il pattinodromo comunale “Stefanelli” il 1° Trofeo Vesmaco “Sergio Rossi” – Città di Senigallia, il Trofeo Vasmaco Sergio Rossi, che da venerdì 13 fino a domenica vedrà gareggiare in pista molti tra i migliori specialisti a carattere internazionale.

Ad organizzare la kermesse sarà ancora la società sportiva LunA Sports Academy che, dopo aver coordinato con risultati più che lusinghieri i Campionati Italiani dello scorso anno, è stata chiamata a coordinare questo importante appuntamento, uno dei cinque trofei ranking che determinano le classifiche dei pattinatori su pista. Sono ben 620 gli atleti iscritti, tra i quali un’ampia e molto qualificata rappresentanza estera. Sarà infatti presente l’intera Nazionale francese, oltre a rappresentanti di team messicani e della Repubblica Ceca. L’intensa tre giorni senigalliese si aprirà con un primo momento istituzionale programmato per venerdì mattina, quando il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e l’Assessore allo Sport Riccardo Pizzi riceveranno presso la residenza municipale la Nazionale transalpina e gli ospiti, tra i quali Francesca Lollobrigida, atleta dell’Aeronautica Militare che ha conquistato due medaglie olimpiche nel pattinaggio su ghiaccio lo scorso febbraio a Pechino. Saranno presenti anche i familiari di Sergio Rossi, ai quali verrà consegnata una targa.

Dal pomeriggio via alle gare, che proseguiranno poi nelle intere giornate di sabato e domenica con un programma molto serrato. Tutto lo staff di LunA Sports Academy sta intanto lavorando alacremente per predisporre al meglio ogni dettaglio in vista dell’evento, ma c’è ovviamente soddisfazione. «È la prima edizione di questo trofeo – spiega il Presidente Roberto Arthemalle – ma l’obiettivo dichiarato è quello di farlo diventare un appuntamento fisso, dal prossimo anno puntiamo a diventare tappa della Coppa Europa. Abbiamo voluto dedicarlo alla memoria di Sergio Rossi, indimenticato campione senigalliese che ha collezionato titoli mondiali, europei ed italiani, che ci ha lasciato poco meno di un anno fa. Dopo la bella esperienza dello scorso anno per i Campionati Italiani, questa volta ci cimentiamo in una manifestazione di livello internazionale. Il numero degli iscritti, veramente notevole, porta lustro alla nostra società che la organizza, ma anche a tutta la città di Senigallia, che per tre giorni sarà pacificamente “invasa” da centinaia di atleti e dai loro accompagnatori».

Tra l’altro, LunA Sports Academy sta ottenendo risultati molto brillanti anche – aspetto più importante – nel settore sportivo: dopo aver conseguito un ottimo quinto posto di squadra ai recenti Campionati Italiani indoor di Spinea, il team del Responsabile tecnico Luca Bernacchia lo scorso week end a Pollenza ha conquistato il titolo di campione regionale, mentre nel precedente fine settimana si era molto ben comportato a Gesingen in Germania, in uno dei trofei più importanti al mondo. Ora i ragazzi di casa sono naturalmente attesi a ben figurare nella pista dove si allenano quotidianamente, per il primo Trofeo Vesmaco “Sergio Rossi”.