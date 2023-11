Senigallia, al campione Giorgio Farroni il Premio “Sciabica” 2023

La consegna domenica 19 novembre all'Auditorium San Rocco alle ore 17: per l'edizione numero 19, prescelto l'atleta plurivincitore a livello mondiale nel ciclismo paralimpico

SENIGALLIA – Il premio giunto alla XIX edizione è stato assegnato dall’apposto Comitato, con parere unanime, a Giorgio Farroni, atleta plurivincitore nel campo del ciclismo paralimpico. Questo sport è praticato in tutto il mondo, in ogni settore agonistico che segue, o meglio affianca, quello delle grandi manifestazioni sportive. Spesso, troppo spesso, non viene sufficientemente pubblicizzato dai media.

Pertanto, quest’anno, il Comitato non solo premia l’atleta che ha vinto ben quattro campionati del mondo, quattro europei, trentatrè campionati italiani e tante altre gare, ma intende aprire anche un orizzonte verso il mondo della disabilità. Ricordiamo che Farroni è stato insignito dal CONI di medaglia d’argento, oro e collare d’oro per meriti sportivi, è stato anche nominato Cavaliere Della Repubblica ed Ufficiale Al Merito Della Repubblica.

La manifestazione è promossa e organizzata dalla Biblioteca Comunale “L.Orciari” e dalla Filodrammatica “Sciabica”.