Senigallia, campagna informativa della Polizia contro la violenza sulle donne

Il personale del commissariato cittadino è entrato in azione per incontrare le persone e spiegare i segnali del fenomeno di stretta attualità

SENIGALLIA – Nell’ambito della campagna informativa relativa alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il personale del commissariato di Senigallia ha allestito un punto informativo, originariamente previsto in piazza Roma e successivamente spostato presso il centro commerciale “Il Molino” per le avverse condizioni meteo.

Gli operatori del Commissariato hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi ed incontrato decine di persone con le quali si è discusso del problema relativo alla violenza di genere. Scopo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è infatti ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo barbaro e purtroppo sempre attuale fenomeno, che comprende il femminicidio, ma anche ogni forma di violenza di genere, fisica, economica, psicologica.

L’impegno della Polizia di Stato è costante nel prevenire e reprimere ogni forma di violenza di genere, nonché nel condurre permanentemente la campagna di sensibilizzazione “…questo non è amore”, volta a coinvolgere tutta la cittadinanza su questa delicatissima tematica.