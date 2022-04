Senigallia, il calcio entra in biblioteca grazie al libro di Andrea Pongetti

"Non solo un gioco. Le Marche del calcio" racconta di una terra di sport tramite le vicende delle più importanti società regionali e propone il pallone come chiave di lettura della contemporaneità

SENIGALLIA – Torna nella città dove è nato e dove era stato presentato per la prima assoluta nel gennaio 2020 il volume “Non solo un gioco. Le Marche del calcio”, del giornalista e storico Andrea Pongetti. La presentazione si terrà giovedì 14 aprile, alle ore 17, presso la biblioteca comunale Antonelliana, alla presenza dell’autore, socio fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea, e del presidente associativo Marco Severini.

Il libro, uscito alla fine del 2019, parla di calcio, ma in maniera un po’ insolita: non mancano partite e risultati, ma il fenomeno calcistico è indagato soprattutto dal punto di vista sociale e in rapporto all’evolversi della società contemporanea.

«Per tutto il Novecento e fino ad oggi le Marche, pur percepite come regione periferica, sono state terra di sport e di calcio, ritagliandosi come in pochi altri campi un ruolo di primo piano e suscitando l’interesse e la partecipazione di migliaia di persone – evidenzia Pongetti – “Non solo un gioco”, senza alcuna pretesa di esaustività, si muove da queste premesse per compiere un viaggio documentato sulle fonti (tra cui, più volte, quotidiani cartacei e online) dentro le vicende delle più importanti società calcistiche della regione».

Non solo una sequenza di fatti sul calcio: nel libro si guarda al “pallone” come chiave di lettura della contemporaneità: basti pensare a come atavici campanilismi e localismi spuntassero puntualmente negli affollatissimi derby di provincia degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso o a personaggi iconici come il Presidentissimo dell’Ascoli Costantino Rozzi (a cui è dedicata la copertina).

Il volume, edito dalla casa editrice Il Lavoro Editoriale di Ancona, città dove sarà presentato a maggio, è stato recensito positivamente dalla stampa sportiva, e non, nazionale, venendo ospitato sul canale Rai Nazionale ed è inoltre stato inserito dal Guerin Sportivo tra i 25 libri consigliati nel 2020.

L’ingresso in biblioteca è gratuito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.