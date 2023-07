Senigallia: buon compleanno, rotonda

Piazzale della Libertà gremito di persone per lo spettacolo coreografico di artisti sospesi in aria e musiche suggestive

SENIGALLIA – Folla nel piazzale della Libertà in occasione dei festeggiamenti per il 90esimo anniversario della rotonda a mare. La celebre struttura senigalliese ha fatto da sfondo ieri sera, 18 luglio, per uno spettacolo che ha intrattenuto centinaia e centinaia di cittadini e turisti.

Per l’occasione si sono esibiti gli artisti di “Liberi di physical theatre” con lo spettacolo “Il Cantico di Parthenope”, basato sulla rivisitazione del viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca. Durante la traversata, pur sapendo che il canto delle sirene ha il potere di sedurre e trarre in inganno i viaggiatori, il protagonista, spinto dalla curiosità, decide di ascoltare la meravigliosa Parthenope che, con la sua voce, lo incanta trascinandolo in fondo al mare. L’amore tra i due è così forte che nasce un’incredibile avventura alla scoperta di un mondo marino.

Allo spettacolo ha fatto poi seguito un dj set, ma l’apprezzamento del pubblico è stato visibile, con numerosi applausi agli artisti che si sono esibiti sfruttando persino una gru, giochi di luci e suggestive musiche fino al gran finale.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, rientrava in un più ampio pacchetto di eventi per celebrare il monumento simbolo del turismo senigalliese e marchigiano inaugurato il 18 luglio 1933. Dopo aver subito vari danneggiamenti dalla guerra, la struttura rinacque negli anni ‘50-60 con il boom del turismo di massa, tanto da ospitare grandi nomi dello spettacolo e della musica di allora. Dopo un periodo in cui fu anche discoteca e luogo per eventi privati, vi fu l’incendio del 1992 e rimase chiusa per diversi anni; grazie ad importanti interventi di restauro finanziati dall’Europa viene nuovamente inaugurata nel 2006 e da allora viene utilizzata per convegni, mostre, incontri e presentazioni, oltre che per matrimoni e meeting aziendali.

Nel pacchetto di iniziative, oltre a una serata dedicata a Fred Bongusto, il cantautore molisano che dedicò una canzone alla rotonda (per poi essere smentito dal produttore stesso), con ospiti i New Trolls e Francesco Baccini, dal 14 luglio è visitabile una mostra storico-fotografica sull’iconica rotonda a mare con pannelli esposti nel mezzanino della struttura fino alla metà di agosto.