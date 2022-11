Sicurezza a Borgo Ribeca, lavori su manto stradale e camminamento pedonale

Date le condizioni di via Corinaldese e le richieste dei residenti, la giunta ha impegnato 450 mila euro per sistemare un tratto di circa 600 metri

SENIGALLIA – A breve partiranno i lavori su via Corinaldese. Una buona notizia non solo per gli automobilisti ma soprattutto per i residenti di Borgo Ribeca che si vedranno rifatto il manto stradale ma anche aggiunto un marciapiede. L’intervento si traduce in più sicurezza per la frazione.

L’amministrazione comunale vuole procedere con la manutenzione straordinaria della pavimentazione, dato il cattivo stato del tratto tra il cavalcavia dell’autostrada A14 fino all’intersezione con le Grazie (cimitero). Si tratta di una porzione di via Corinaldese lunga circa 600 metri in direzione Borgo Catena, dove ci sono alti volumi di traffico, a volte anche con velocità sostenute, ma soprattutto un quartiere senza marciapiede.

E proprio in questo sta la novità dell’intervento da 450 mila euro (fondi di bilancio): verrà realizzato un camminamento pedonale che colleghi in sicurezza e in maniera continuativa tutto il centro abitato di Borgo Ribeca, partendo dall’intersezione con via Lago di Garda fino a via Lago di Bracciano, per poi attraversare via Corinaldese e proseguire sul lato sud della strada fino al condominio al civ. 51, ultimo stabile della frazione.

«Si tratta di lavori attesi da tempo – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, viabilità e mobilità Nicola Regine che aveva anticipato l’intervento su CentroPagina.it – che finalmente permetteranno di risanare il manto stradale in una via di grande scorrimento da e verso Senigallia, soprattutto permettendo una maggiore sicurezza dei pedoni in zona Borgo Ribeca».