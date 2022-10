Senigallia, blitz all’ex hotel Marche: trovate all’interno cinque persone

SENIGALLIA – Blitz all’ex hotel Marche da parte della Polizia che ha identificato e denunciato cinque persone trovate all’interno, tre delle quali intente a consumare eroina. Tutto è nato da alcuni cittadini e passanti che hanno segnalato un continuo via vai dalla struttura situata tra il lungomare Alighieri ed il piazzale Morandi, chiusa da anni al pubblico.

Più di un avvistamento che ha fatto scattare la perlustrazione dei locali da parte degli agenti del Commissariato senigalliese per verificarne la fondatezza. E così è stato: dalla strada si notavano numerosi segni di effrazione sulle porte e sugli infissi, nonché vari punti di accesso facilmente superabili nonostante le barriere che ne dovrebbero ostacolare l’ingresso agli estranei, anche per il pericolo di distacchi e cedimenti.

Incuranti di ciò, all’interno vi erano due cittadini extracomunitari intenti a dormire in una delle stanze: si tratta di due 25enni già noti alle forze di polizia con numerosi precedenti penali perché autori di diversi reati. In un’altra stanza, attorno a un tavolo, sono stati individuati altri tre soggetti intenti a consumare sostanza stupefacente del tipo eroina: due donne originarie del pesarese e un 25enne dell’est Europa, tutti con diversi precedenti giudiziari e penali per reati contro la persona e il patrimonio. Sul tavolo c’era un’ulteriore dose di sostanza stupefacente, mentre il 25enne era in possesso di alcuni arnesi ed indumenti particolari: tenuto conto delle condanne già subite e dei precedenti in essere, gli agenti hanno ritenuto potessero essere utili a commettere reati predatori, per cui sono stati sottoposti a sequestro assieme alla droga.

Al termine dell’ispezione e delle verifiche, i cinque sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per concorso in invasione di edifici, mentre il 25enne dell’est Europa anche per il reato di porto di arnesi atti allo scasso. I tre che consumavano stupefacenti sono stati segnalati anche alla Prefettura in qualità di assuntori. Come ulteriore conseguenza sono stati indicati per l’allontanamento per tre anni dal territorio di Senigallia, mentre la proprietà (la Provincia di Ancona) è stata avvisata dell’ennesima intrusione nei locali abbandonati e ancora in attesa di un nuovo acquirente.