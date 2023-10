SENIGALLIA – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, una volante del locale Commissariato, durante un normale giro di perlustrazione, giunta in piazza Saffi procedeva al controllo di tre soggetti che, alla vista degli operatori, assumevano un atteggiamento sospetto come se volessero evitare il controllo di polizia.

Questo atteggiamento non è sfuggito ai poliziotti, che decidevano di procedere al controllo dei documenti dei tre giovani. Durante tale attività uno dei tre giovani, un diciassettenne, nel consegnare il proprio documento, faceva intravedere, parzialmente occultata all’interno dei pantaloni che indossava, una confezione di tabacco; alla richiesta se detenesse sostanze stupefacenti o qualcos’altro di illegale il minorenne negava ed alla successiva richiesta del perché detenesse occultata in quella maniera una confezione di tabacco dava delle risposte evasive. Lo stesso, su espressa richiesta degli operanti, infine consegnava il pacchetto di tabacco in questione, all’interno del quale vi erano occultati due involucri in cellophane trasparente contenenti della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso totale di circa 14 grammi.

Il giovane pertanto veniva indagato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e affidato al padre, mentre la sostanza stupefacente veniva posta sotto sequestro