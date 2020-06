Senigallia, auto con due a bordo si ribalta sulla Corinaldese

Pomeriggio di interventi per i Vigili del fuoco, che hanno soccorso una seconda vettura incidentata a Ostra e in seguito hanno spento l'incendio del carico di un autocarro a Marzocca

SENIGALLIA – Pomeriggio di interventi per i Vigili del fuoco di Senigallia. Alle 14,10 sono accorsi sulla SP Corinaldese per un incidente stradale. Una vettura è finita fuori strada ribaltandosi con due persone a bordo, entrambe trasportate all’ospedale di Senigallia. La squadra sul posto ha collaborato con il personale del 118 e messo l’auto in sicurezza. Intervenuta per i rilievi la Polizia locale.

L’incidente a Ostra

Circa venti minuti i Vigili del fuoco si sono dovuti portare a Ostra per una vettura ribaltata su un fianco sulla sede stradale. A bordo solo una persona trasportata all’ospedale di Senigallia. La squadra VVF di Senigallia sul posto ha collaborato con il personale del 118 e messo l’auto in sicurezza.

L’autocarro a fuoco

Intorno alle 17,30 si è invece reso necessario l’intervento sulla SS16 a Marzocca per l’incendio del carico di un autocarro. La squadra sul posto con due autobotti ha spento l’incendio dell’autocarro e quello delle sterpaglie a lato strada rimaste coinvolte. Non si segnalano persone coinvolte.