Senigallia: attraversa la strada e viene travolta vicino l’ospedale, grave una 76enne

A investirla un 91enne alla guida di una BMW. Sul posto polizia locale e ambulanza per il trasporto a Torrette di Ancona

SENIGALLIA – Grave investimento di un pedone quello avvenuto nel pomeriggio in via Cellini, poco distante dall’ospedale cittadino. Una signora di Senigallia è stata travolta da un’auto condotta da un anziano ultra 90enne, finendo in pronto soccorso con un codice rosso.

Il fatto è avvenuto alle ore 15.30 circa, davanti all’ingresso del parcheggio dell’ospedale. Ad avere la peggio è stata una signora di 76 anni, residente a Senigallia, che camminava sulle strisce pedonali, attraversando da mare verso monte.

È stata investita da una Bmw condotta da un signore 91enne, anch’egli residente a Senigallia. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia locale, una per effettuare i rilievi del caso e l’altra per gestire la viabilità alternata, necessaria per consentire soccorsi e accertamenti.