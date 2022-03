SENIGALLIA – Altra asta deserta per l’ex discoteca Shalimar. Recentemente al centro di un episodio di cronaca per un incendio che ha distrutto una parte della struttura di via Berardinelli, la strada per Scapezzano, l’insieme dei cinque locali era all’asta per un importo di poco più di un milione di euro.

Un notevole ribasso rispetto al primo tentativo di vendita del bene che risale a fine 2013: allora ne venivano chiesti sei di milioni di euro, per aggiudicarsi quello che un tempo era il tempio della movida senigalliese e del centro Italia.

Ora si attende un ulteriore tentativo per vendere all’asta l’ex discoteca: in quel caso il prezzo dovrebbe scendere di poco sotto gli 800 mila euro. Oltre all’incendio, a pesare sull’esito dell’asta, probabilmente ci ha pensato la crisi del settore e la pandemia che ha visto locali notturni e discoteche subire le peggiori conseguenze con chiusure prolungate.

Altra asta è invece quella che si concluderà domani, 24 marzo, in via telematica e che riguarda il futuro dell’ex Ethò di Marzocca. Il locale in via XXIV Maggio, tra l’autostrada A14 e il centro abitato della frazione senigalliese, è in vendita per un importo base di 152.349 € ma l’offerta minima è stata fissata a 114.262 €. Un bel ribasso anche in questo caso: solo nel dicembre 2020 era stato posto in vendita a oltre 480.000 € per discoteca al piano terra e appartamento residenziale al primo. Tutto deserto.