Senigallia, arrestato 30enne responsabile di aggressione

SENIGALLIA- La polizia ha eseguito ieri 10 febbraio un ordine di custodia cautelare nei confronti di un 30enne residente in provincia di Ancona.

L’uomo, noto alle forze di polizia perché sorpreso più volte al Foro Annonario in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool, era già stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti hanno allacciato le manette ai polsi dell’uomo e lo hanno trasferito in carcere, dove dovrà scontare la pena di tre anni di reclusione per aggressione. L’episodio che gli è costato l’arresto era avvenuto in provincia di Pesaro dove il 30enne aveva aggredito un uomo che aveva riportato lesioni gravi.