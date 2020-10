Senigallia, ancora rifiuti abbandonati in via Perugino

SENIGALLIA – Tornano i rifiuti abbandonati in via Perugino, tornano in azione gli incivili che lasciano di tutto in una zona forse poco frequentata ma comunque residenziale di Senigallia.

Mobili, batterie di automobili, materassi, sedie: rifiuti pericolosi e non abbandonati sul marciapiede e sul poco verde presente nell’area all’incrocio con via Mattei.

La zona, peraltro, non è nuova a diventare una discarica a cielo aperto. Già qualche mese fa, nonostante il lockdown, qualcuno si era dedicato all’attività sportiva preferita dagli incivili: il lascio del rifiuto.

Una nuova segnalazione sperando che anche in questa area possano entrare in funzione delle fototrappole che la precedente amministrazione comunale aveva attivato in alcune zone periferiche della città per cogliere sul fatto i responsabili.