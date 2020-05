Senigallia, anche gli XMasters danno appuntamento al 2021

L'evento estivo dedicato agli action sports rimandato a causa delle restrizioni all'accesso in spiaggia ma si sta programmando un calendario di attività in linea con le direttive regionali e del governo, in grado di coinvolgere la città e la sua comunità

SENIGALLIA – Prima sono saltati vari appuntamenti fieristici e mercati, poi è toccato alla festa della scienza “fosforo” organizzare una versione alternativa all’evento in piazza a Senigallia. Dopo l’arrivederci al 2021 da parte di CaterRaduno e Summer Jamboree, anche il festival degli sport d’azione, gli XMasters, dà l’appuntamento all’anno prossimo a causa delle disposizioni anti coronavirus.

Dalla città degli eventi alla spiaggia e basta. Non è poco, ovviamente, e non è colpa né di Senigallia né di enti o organizzatori, ma la spiaggia di velluto perde – provvisoriamente – anche un altro tassello che da 9 anni contraddistingue la sua estate. Lo staff degli XMasters sta infatti pensando a come realizzare una versione alternativa dell’evento per questa estate 2020, da molti considerata ormai “andata”, ma rimane il fatto che la festa è rimandata all’anno prossimo.

La decisione è arrivata quando ormai mancherebbero meno di due mesi all’inizio della IX edizione della manifestazione italiana dedicata al mondo degli action sports. «Sebbene non esista ancora una data certa sulla concreta possibilità di tornare a realizzare eventi pubblici all’aperto – affermano gli organizzatori Michele Urbinelli e Simone Conti – i recenti protocolli sulla regolamentazione degli accessi alle spiagge italiane hanno dato un’importante visione di come si svolgerà la nostra estate».

XMasters: eventi, feste e party sulla spiaggia di Senigallia

Dopo un confronto con l’amministrazione comunale, le strade intraprese sono due: la prima è ovviamente quella dell’appuntamento al 2021 per l’evento che si caratterizza da decine di migliaia di presenze in 9 giorni di sport e attività in spiaggia, di giorno e di sera; la seconda è che si «sta programmando un calendario di iniziative ed attività, in linea con le direttive regionali e del governo, in grado di coinvolgere e rendere partecipe la città di Senigallia e la sua comunità, gli appassionati di action sports e chi ha sempre trovato negli Xmasters un punto di riferimento nella propria estate. L’obiettivo che si spera di poter raggiungere è chiaro: continuare a promuovere e diffondere al grande pubblico la pratica degli action sports con soluzioni alternative e sostenibili anche durante questa estate».