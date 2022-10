Senigallia, altri lavori stradali: è il turno di via Sanzio

A breve il rifacimento del manto stradale in corrispondenza dell’incrocio con via Cilea e via Zanella: intervento notturno funzionale anche a una miglioria semaforica

Lunedì 17 ottobre inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza dell’incrocio di Via Sanzio con Via Cilea e Via Zanella. L’intervento si propone di ripristinare il manto stradale in seguito gli scavi eseguiti per la realizzazione del nuovo impianto semaforico e interesserà tutti i bracci stradali che convergono all’incrocio, per un tratto di circa 20 metri ciascuno. Il costo dei lavori ammonta a circa 35.000 euro.

Allo scopo di arrecare meno disturbo possibile alla circolazione stradale, i lavori verranno eseguiti di notte, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo: avranno una durata di due o tre giorni.

Il traffico di auto e mezzi in via Cilea a Senigallia

Successivamente a tale intervento verranno poste in opera, sotto l’asfalto, delle spire magnetiche collegate con il semaforo, preposte a regolamentare i tempi delle varie fasi semaforiche in funzione dei volumi di traffico che gravano su ciascuna strada. Tale intervento consentirà di eliminare quanto più possibile i tempi morti, velocizzando la circolazione stradale.

E’ questa la risposta dell’amministrazione comunale alla richiesta dei residenti di via Cilea che chiedevano invece una rotatoria. Dall’ex preside Franceschini era arrivata più d’una lettera per rendere note le condizioni di chi abita in quella via e perché si rendessero pubbliche le motivazioni del rifiuto.