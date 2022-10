Senigallia, dopo l’alluvione cambia la viabilità in centro storico

SENIGALLIA – Cambia la viabilità in centro storico a Senigallia dopo l’alluvione del 15 settembre scorso. A quasi un mese dai tragici eventi, l’amministrazione comunale ha partorito alcune modifiche, temporanee e sperimentali, alla circolazione stradale soprattutto lungo via Portici Ercolani, allo scopo di agevolare automobilisti e pedoni.

La situazione era da giorni al vaglio della giunta Olivetti: sindaco e assessori, oltre a tutti i problemi legati all’alluvione, erano alle prese con la grana ulteriore della chiusura di ponte Garibaldi. La struttura, infatti, è risultata danneggiata dalla piena del fiume Misa che ha spazzato via alcuni pezzi della balaustra in pietra ma anche peggiorato alcune criticità già presenti: sul ponte era già interdetto il traffico pesante da anni e quest’ultima “fiumana” ha aggravato il quadro, rendendolo non percorribile nemmeno a piedi.

Dopo il summit in Comune con gli esercenti del centro storico, praticamente isolati con la chiusura di ponte Garibaldi, e l’intervento dell’opposizione consiliare, la giunta ha vagliato dunque la nuova viabilità in centro storico. Le modifiche sono al momento una sperimentazione e prevedono il doppio senso in alcuni tratti di via Portici Ercolani e la transitabilità H24 sul ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018.

Ecco nel dettaglio le modifiche, valide a partire da oggi lunedì 10 ottobre: il ponte Garibaldi è, come già anticipato, chiuso al transito per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni, mentre su ponte Angeli dell’8 dicembre 2018 è stato abrogato il divieto di transito che vigeva in alcune ore dei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi: sarà dunque sempre transitabile da ogni mezzo.

Lungo via Portici Ercolani è stato istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa est-ovest nel tratto da via Pisacane a via delle Caserme, e il doppio senso di circolazione da via Manni a Corso II Giugno; in via delle Caserme arriva il senso unico di circolazione pertanto si potrà da via Portici Ercolani circolare solo con direzione nord-sud fino a via Maierini; qui, in via Maierini c’è da oggi il senso unico di circolazione ovest-est da via delle Caserme a via Cavallotti/piazza Garibaldi. Cambio anche in via Cavallotti, dove il senso unico di circolazione sarà invertito con direzione nord-sud, da via Portici Ercolani a piazza Garibaldi; nella piazza Garibaldi sarà possibile transitare con direzione ovest-est da via Cavallotti a via Testaferrata, nel tratto prospiciente edificio ex Filanda, mentre in via Armellini è stato istituito il senso unico di circolazione con direzione ovest-est, da via Testaferrata/piazza Garibaldi a via Pisacane.

Rigettata dunque la prima ipotesi che era circolata come voce di corridoio, quella cioè di invertire il senso di marcia di via XX Settembre e da qui accedere in centro tramite il ponte degli Angeli; la conseguenza sarebbe stata invertire poi altri sensi di marcia rischiando di creare confusione. Si è preferito lasciare via Pisacane come corsia preferenziale per il centro e da lì immettersi su via Portici Ercolani potendo svoltare in entrambe le direzioni.