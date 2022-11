Senigallia, l’Allegra Brigata ri-allarga i suoi confini dopo l’alluvione

SENIGALLIA – Le devastazioni causate dell’alluvione che ha interessato il nostro territorio lo scorso 15 settembre, ha costretto il centro per l’infanzia l’Allegra brigata gestita dalla Cooperativa 3EFFE a sospendere il servizio della struttura di via Mamiani ed inventare soluzioni fuori dagli schemi per garantire una “normalità” ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie, in particolar modo vista la fatica della situazione post-pandemica, garantendo il diritto e il bisogno di continuare a vivere quella quotidianità fatta di scambi, incontri e relazioni.

Il ritorno alla normalità è stato possibile grazie all’aiuto delle famiglie e degli amici, la passione, la cura, la professionalità degli educatori e quella di tutti i professionisti delle aziende fornitrici, che hanno permesso la riapertura in tempi record della sede mostrando il loro profondo senso di cittadinanza responsabile.

La locandina dell’evento





E per festeggiare questo ritorno alla normalità sabato 26 novembre si terrà l’Open Day del centro di aggregazione per bambini e famiglie “Mezza Bavaja”. Un’occasione per incontrarsi, fare merenda insieme, fare conoscere il centro e i suoi progetti: spazio gioco per famiglie, doposcuola, vivere l’inglese in famiglia, per-corso per genitori, giocare con l’arte, centro estivo sole mare sport.



Un ringraziamento particolare alla Fondazione Azimut con la loro raccolta fondi per l’alluvione Marche che è ancora aperta sul sito https://www.fondazione-azimut.it e ai diversi fornitori che con il loro sostegno economico che hanno permesso di essere tempestivi nell’esecuzione di tutti i lavori di ripristino del nostro centro facendo loro lo slogan: “Pensare con amore ai bambini è dare voce al bambino che siamo!“