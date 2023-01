Senigallia, allarme maltempo: la piena del Misa sta per passare in città. Straripamenti del Cesano – FOTO

L'ondata di piena prevista per la notte sta passando in questi minuti nel centro storico di Senigallia. Ancora allarme maltempo: straripamenti in alcuni punti del fiume Cesano.

SENIGALLIA – Prosegue l’allerta meteo nelle vallate dei fiumi Misa, Nevola e Cesano dove iniziano a registrarsi i primi straripamenti. Il picco di piena sta interessando il tratto di fiume che attraversa la città di Senigallia ma in generale tutte le amministrazioni comunali sono corse ai ripari chiudendo strade, come la sp. Arceviese o la statale Adriatica, centri commerciali e negozi.

Dopo una notte di apprensione e paura per la piena che sarebbe dovuta passare tra le ore 4 e le ore 6 del mattino – poi posticipata alle 9 e infine intorno alle 11 – l’unica cosa certa è che i livelli dei fiumi stanno ancora crescendo. L’ultimo messaggio di allertamento del Comune di Senigallia è di salire ai piani alti – cosa che va ripetendo già dal tardo pomeriggio di ieri, anche se le informazioni e la tempistica erano meno precise – e di rimanere in casa: il livello a Bettolelle ha raggiunto una soglia di pericolosità e non accenna a diminuire.

Il fiume Misa a Senigallia – Ponte sulla statale Adriatica Sottopasso allagato in via Perilli, a Senigallia Sottopasso allagato in via Dogana Vecchia, a Senigallia Il fiume Misa in piena transita con difficoltà sotto ponte Portone a Senigallia Il fiume Misa in piena transita con difficoltà sotto ponte Portone a Senigallia Il fiume Misa a Senigallia – Ponte Garibaldi

Nel frattempo sono state chiuse le scuole, i negozi e diverse strade, per evitare alle persone di recarsi nelle zone in prossimità degli argini: chiusa la S.S.16 da Via Zanella alla rotatoria del Ciarnin (traffico deviato sulla complanare); ponte Portone, ponte Zavatti, Stradone Misa e viale Leopardi. La provinciale Arceviese è interdetta al traffico, non solo nel Comune di Senigallia: anche nell’ostrense e fino a Serra de’ Conti si registrano chiusure, mentre è ancora transitabile la provinciale Corinaldese. Chiuso infine anche il casello autostradale dell’A14, sia in entrata che in uscita.

A Trecastelli si è registrato il superamento della soglia di allerta nell’area del fiume Nevola. L’amministrazione ha invitato tutti i residenti a spostarsi ai piani alti e a chiamare in caso di necessità il COC che risponde al numero: 3318588231. A Ponte Rio, zona Castelvecchio (PU) si sono verificati invece degli straripamenti, seppure limitati dei fossi che confluiscsono sul fiume Cesano, allagando i campi circostanti.

Maltempo del 23 gennaio 2023: il fiume Cesano a Senigallia ha raggiunto il limite di guardia Il fiume Cesano ha allagato alcuni campi circostanti Il fiume Cesano ha allagato alcuni campi circostanti Alcuni allagamenti dei campi si sono registrati a Ponte Rio, zona Castelvecchio (PU), tra la Sp 424 (Pergolese) e la sp 154 a causa dei fossi e torrenti che confluiscono sul fiume Cesano. Foto di Maria Rosaria Protopapa Alcuni allagamenti dei campi si sono registrati a Ponte Rio, zona Castelvecchio (PU), tra la Sp 424 (Pergolese) e la sp 154 a causa dei fossi e torrenti che confluiscono sul fiume Cesano. Foto di Maria Rosaria Protopapa

Come ad ogni emergenza subito è scattata la macchina del volontariato: oltre ai numerosi operatori di protezione civile che stanno pattugliando il territorio, sono attivi anche i volontari della fondazione Caritas e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia: a loro spetta la gestione del centro di accoglienza del Seminario vescovile. Già dalla serata di ieri, 22 gennaio, all’attivazione cioè della fase di allarme, sono ospitate nove persone: si tratta di residenti ai piani terra delle zone già alluvionate lo scorso settembre di via Verdi, Borgo Molino e Bettolelle.

Aggiornamento delle ore 11:50. Il decorso del fiume Misa è molto lento e stabile. Saranno necessarie almeno due ore affinchè il deflusso riesca a riportare il livello idrometrico del fiume Misa nei limiti di sicurezza. Posti sacchi di sabbia sopra alcuni tombini, soprattutto nelle vie XX Settembre, Dogana Vecchia e Perilli, per evitare che la pressione dell’acqua faccia allagare le strade; installate le paratie sul ponte Garibaldi, così come sulle vetrine di vari negozi in prossimità del fiume. Alcuni allagamenti si sono registrati comunque.