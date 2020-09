Sono sette i candidati sindaci che si sfidano il 20 e 21 settembre per succedere a Mangialardi. Insieme a loro ben 442 candidati al ruolo di consiglieri comunali

SENIGALLIA – Parafrasando un celebre film diventato un cult natalizio, il 20 e 21 settembre a Senigallia va in onda “Una poltrona… per sette”. Sette infatti sono coloro che si sfideranno per succedere al sindaco Maurizio Mangialardi e diventare primo cittadino della spiaggia di velluto: Gennaro Campanile, Massimo Olivetti, Rosaria Diamantini, Paolo Battisti, Paolo Molinelli, Fabrizio Volpini e Alessandro Merli. A fianco a questi nomi ben 442 candidati al ruolo di consigliere comunale.



I sette candidati sindaco

In contemporanea gli elettori saranno chiamati a dire la loro anche sul nuovo governatore della Regione Marche e sul referendum confermativo della riforma sul taglio del numero dei parlamentari.

Gli elettori sono chiamati a esprimere la loro preferenza dalle 7 alle 23 il primo giorno, domenica 20 settembre, e dalle 7 alle 15 il secondo, lunedì 21 settembre. Su questo articolo è possibile seguire in diretta la percentuale aggiornata in tempo reale dell’affluenza nelle 43 sezioni.

Elettori in fila per votare al seggio della scuola Pascoli, Senigallia

I dati dell’affluenza

Aggiornamento ore 12: l’affluenza per quanto riguarda le elezioni comunali era nell’intera regione Marche del 15,21%, nella provincia di Ancona del 15,64%; Senigallia registra il 16,07%, un dato leggermente migliore rispetto agli altri due comuni della provincia di Ancona alle prese con le amministrative, Cerreto D’Esi e Loreto che si fermano sotto il 14% e sotto il 15%. Discreto il via vai di persone nelle sezioni – ben 43 – in cui è suddivisa la città.

Per quanto riguarda il referendum, a Senigallia ha votato ben il 17,49% degli elettori, negli altri comuni della vallata Misa-Nevola i dati arrivano al massimo al 16,09 di Ostra (gli altri sono tra il 13,49 e il 15,50%); nella provincia di Ancona il dato è del 15,35% mentre nella regione Marche si attesta al 14,90%.

(Aggiornamenti in tempo reale)

Il seggio elettorale alla scuola primaria della Cesanella, a Senigallia

