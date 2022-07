SENIGALLIA – Preso a bastonate per un parcheggio sul lungomare Da Vinci. È successo nella notte a cavallo tra il 23 e 24 luglio. I due contendenti avrebbero iniziato a litigare animosamente tanto da attirare l’attenzione di alcuni passanti: ben presto dalle parole si sarebbe passato ai fatti.



Uno dei protagonisti, un 35enne originario del sud-est asiatico, M.B. le sue iniziali, avrebbe preso un bastone ed avrebbe iniziato a colpire ripetutamente l’altro contendente. Per timore che la situazione degenerasse ulteriormente i presenti hanno subito allertato la polizia che, giunta sul luogo, si è messa sulle tracce del giovane che nel frattempo si era dileguato. Da li a poco l’uomo è stato rintracciato: si aggirava ancora con il bastone in mano in uno stato alterato da un evidente abuso etilico. Per lui è scattata la denuncia per porto illegittimo di armi.



Un weekend particolarmente impegnativo per le forze dell’ordine viste le tantissime persone che si sono riversate in città. Nonostante siano stati segnalati diversi ubriachi e qualche atto vandalico ai danni di auto e motorini, non ci sono state particolari emergenze o criticità.