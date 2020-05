Un 50enne è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'episodio al termine di un diverbio per futili motivi: ha spinto la giovane facendole sbattere il volto

SENIGALLIA – Dà uno spintone alla figlia al termine di una lite e le procura alcune ferite al volto, viene fermato dai familiari e poi denunciato dalla Polizia. È accaduto a Senigallia, dove un 50enne della zona è finito nei guai dopo una violenta aggressione a sua figlia, all’interno dell’abitazione. L’episodio risale a pochi giorni fa, ma solo oggi è stata diffusa la notizia dell’allontanamento dell’uomo dalla casa e della sua denuncia. Non è il primo caso di violenza domestica quello che si è consumato sulla spiaggia di velluto: la polizia è intervenuta già varie volte per sedare liti o battibecchi tra parenti in un crescente nervosismo anche per via della convivenza forzata.

L’ultimo episodio è scaturito da un litigio per futili motivi: dopo qualche momento di tensione, scatta l’aggressione e il padre – un uomo di circa 50 anni – spinge la figlia verso una superficie dura. Lei sbatte il volto e si procura ferite ed ematomi. La situazione non degenera solo grazie all’intervento dei familiari che chiamano il 113: una volante del Commissariato di Senigallia arriva sul posto in poco tempo, gli agenti placano gli animi, allertano il 118 per le cure alla giovane e iniziano a ricostruire la vicenda. Salta fuori un contesto già problematico, fatto di violenze e soprusi risalenti a diverso tempo prima, che la convivenza forzata a causa del coronavirus ha solo inasprito.

La ragazza viene portata in ospedale dove le vengono riconosciuti alcuni giorni di prognosi per le ferite al volto, mentre il padre viene sottoposto alla misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare; contestualmente scatta anche la denuncia all’autorità giudiziaria di Ancona. L’ultimo capitolo di questa vicenda è di ieri, 20 maggio: su richiesta della Procura, il gip del tribunale di Ancona convalida il provvedimento dell’allontanamento da casa del 50enne, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia, data la possibilità che altre situazioni analoghe potessero ripetersi non solo in casa.