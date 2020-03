Senigallia dice addio ad Antonio Bibi Pierfederici

SENIGALLIA- Si è spento domenica all’età di 87 anni Antonio Bibi Pierfederici, fondatore della Comes, azienda edile e di arredo del territorio. Oggi alle 15 saranno celebrati i funerali nel piazzale della casa Opera Pia Mastai Ferretti, dov’era ospite da qualche tempo.

«Se n’è andato un grande imprenditore del nostro territorio che ha saputo capitalizzare e reinvestire, un uomo con una grande visione che ha lasciato un segno importante nell’imprenditoria senigalliese, una persona a cui ero molto legato», il ricordo del sindaco Maurizio Mangialardi.

Un anno fa, la Comes aveva festeggiato 50 anni di attività e lo scorso dicembre aveva aperto il suo nuovo punto vendita in Strada della bruciata. Al taglio del nastro, insieme ai figli Giovanni e Alessandro, c’era anche Bibi. Oggi la Comes resterà chiusa per lutto.

«Spesso crediamo di poter essere forti e preparati a questi avvenimenti… Purtroppo non lo si è mai fino in fondo, specialmente per chi ha avuto la fortuna di incrociare il tuo cammino. Un immenso grazie a te, Bibi, per aver costruito con tenacia e amore la grande famiglia Comes che siamo oggi», il messaggio con l’azienda ha voluto riordarlo.