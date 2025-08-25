Senigallia: accesso negato nel locale, volano tavoli e sedie. Ferito un buttafuori

SENIGALLIA – Notte di caos venerdì verso l’1,15 allo Scalo Zero, uno dei locali più di tendenza del lungomare Marconi. Protagonista, un gruppo di ragazzi, una quindicina secondo quanto riferito dai presenti, tutti sui 30 anni, eleganti, ben vestiti, ma che al responsabile della sicurezza sono apparsi subito troppo su di giri, quindi potenziali portatori di problemi. Per questo, ha negato loro l’accesso.

Ma quel rifiuto ha scatenato una reazione violenta, tanto che uno di loro in particolare, ha afferrato sedie e tavoli lanciandoli addosso agli addetti alla sicurezza. Un buttafuori è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. La scena è avvenuta sotto gli occhi spaventati dei clienti che si trovavano già all’interno del locale, increduli da quanto stavano vedendo.

Sembra che di tutto il gruppo, solo quattro o cinque persone siano state le vere responsabili del parapiglia. Intanto, erano scattate le chiamate al 112 con l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Senigallia per cercare di contenere la situazione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il buttafuori ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. I carabinieri coordinano le indagini. Il titolare del locale ha già sporto denuncia. Fondamentali saranno le telecamere di sicurezza sia dello Scalo Zero che degli altri locali vicini.