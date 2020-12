SENIGALLIA – Sarà un natale sobrio. Ormai da giorni si sta facendo i conti con questa affermazione circolata a tutti i livelli, dal governo in giù. Ma comunque non mancheranno le luci di natale: contribuiranno ad accendere quel clima natalizio che ancora stenta a partire. E a Senigallia, come in altri comuni, si è provveduto nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre a dare il via accendendo le luminarie natalizie.



Luci di natale all’insegna dunque della sobrietà, ma che colorano e abbelliscono molte vie del centro storico e delle frazioni di Senigallia: torna il cielo stellato in piazza Garibaldi, torna l’albero di luci in piazza Roma, e cascate di luci dalla biblioteca comunale sul foro annonario.



Addobbate ovviamente anche piazza del Duca e corso II Giugno, via Cavour, via Marchetti, via San Martino, via Battisti, via Arsilli, vie circostanti piazza Simoncelli, piazza Manni, via portici Ercolani (in realtà qui le luci di natale erano state lasciate per decorare i portici tutto l’anno) e via Carducci. Luminarie allestite anche nelle frazioni di Marzocca, Montignano, Scapezzano, Sant’Angelo, Roncitelli, Filetto e Vallone, come deciso dalla giunta su impulso dell’assessore ad hoc Cameruccio.



Le luci di natale verranno spente dopo l’epifania: l’allestimento verrà smantellato il 10 gennaio 2021; prevista per quest’anno una spesa totale di circa 47mila euro.

