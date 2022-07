Senigallia, 70enne stroncato da un malore mentre era alla guida dell’auto

SENIGALLIA – È stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era alla guida della sua auto. A perdere la vita è stato un 70enne del luogo. Il dramma si è consumato nella serata a cavallo tra il 26 e 27 luglio: l’uomo stava transitando in via Capanna quando avrebbe avvertito il malessere.



A notare la vettura ferma in mezzo alla strada è stata una pattuglia dei carabinieri: i militari hanno intuito la criticità della situazione ed hanno celermente avvertito il 118.



Per i sanitari giunti sul luogo però non c’è stato nulla da fare: l’uomo si è spento qualche attimo prima del loro arrivo. Una tragedia che avrebbe potuto avere dei risvolti ancora peggiori: l’uomo avrebbe potuto innescare un incidente e coinvolgere altri mezzi o finire contro ciclisti e pedoni che abitualmente percorrono quel tratto.