SENIGALLIA – Negli ultimi anni la viabilità cittadina ha visto l’introduzione di un nuovo protagonista: il monopattino elettrico, mezzo sicuramente molto versatile e comodo per gli spostamenti su tratte corte in città.



Eppure dietro l’aumento esponenziale dell’utilizzo di questo veicolo non mancano coloro che lamentano la mancanza di una regolamentazione precisa ed il fatto che, spesso chi lo usa, sembra ignorare le più basilari regole del codice della strada. Non sono rari poi i casi in cui questo velocipede venga adoperato anche dopo aver assunto ingenti quantità di alcol.



Nello specifico è quanto accaduto ad un 30enne senigalliese che, nonostante avesse un tasso alcolemico pari a 1.80 g/l, ovvero superiore di ben tre volte il limite consentito, se ne andava a spasso per il centro cittadino. Il suo andamento incerto non è però passato inosservato ad una pattuglia dei carabinieri che, dopo averlo intercettato, lo hanno sottoposto ad etilometro vedendo confermate le proprie ipotesi. Per lui è scattato il sequestro del monopattino e la successiva confisca.