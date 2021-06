Selfie sul tetto del centro commerciale, scatta l’allarme e arrivano i carabinieri

SENIGALLIA – Scatta l’allarme del centro commerciale Il Molino, tre persone fermate. È accaduto questa notte, 11 giugno, intorno alle ore 1 quando i carabinieri sono stati allertati per una possibile intrusione nel supermercato di via Abbagnano. Giunti sul posto, i militari hanno notato quattro persone sul tetto.

Alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga ma solo uno dei soggetti è riuscito a darsela a gambe: gli altri tre sono stati fermati e identificati: si tratta di tre 21enni di Senigallia, verso i quali è scattata la perquisizione: addosso però non è stato trovato nulla di illecito.

Alla domanda su cosa ci facessero sul tetto del centro commerciale, i giovani hanno risposto che erano lì per farsi delle foto, non curanti del coprifuoco ancora vigente. Rientrato dunque l’allarme per l’ipotesi iniziale di una possibile intrusione a scopo di furto, i giovani senigalliesi sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti contagio.