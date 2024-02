Montemarciano, segnalati numerosi tentativi di truffa ai danni di anziani ma non solo

Negli ultimi giorni aumentano i raggiri messi in atto da malviventi che contattano soprattutto persone di una certa età. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme

MONTEMARCIANO – Si moltiplicano giorno dopo giorno le segnalazioni di tentativi di truffe ai danni soprattutto di persone anziane nell’area di Montemarciano. L’allarme è scattato sui social dove alcuni cittadini hanno voluto mettere in guardia altri compaesani denunciando il proprio caso.

Uno dei tentativi di raggiro è stato messo in atto due giorni fa, martedì 6 febbraio, quando una coppia di anziani è stata presa di mira da alcuni malviventi. Lo ha riportato la figlia scrivendo sul gruppo Facebook “Sei di Marina di Montemarciano se…” che la truffa non è andata a segno ma che i malviventi conoscevano la situazione familiare e i numeri telefonici, sia fissi che mobili. «Con una telefonata – ha riportato – fingendosi il loro nipote e il direttore delle Poste di Montemarciano, hanno cercato di allontanare mio padre da casa e di estorcere soldi e oro a mia madre. Fortunatamente non ci sono riusciti ma fate molta attenzione».

Ieri, mercoledì 7, un altro tentato raggiro è stato segnalato sui social: «Stanno contattando telefonicamente alcuni numeri fissi di Montemarciano, fingendosi forze dell’ordine per comunicare falsi incidenti stradali e gravi conseguenze penali, con l’evidente intento di estorcere denaro o informazioni». Tra i sotterfugi utilizzati anche la telefonata del finto avvocato che chiede soldi per far uscire dalla caserma il figlio o parente che ha provocato un incidente grave.

Dei tentativi di truffa sono stati informati i carabinieri della stazione locale: questi, già a conoscenza di situazioni analoghe, stanno procedendo per risalire all’identità dei malviventi.