Il comitato di Senigallia sposterà con il nuovo anno le ambulanze in zona Cesano, mentre in via Narente, centro storico, rimarranno attivi gli uffici amministrativi e lo sportello alimentare

SENIGALLIA – Si terrà il 18 gennaio l’inaugurazione della nuova sede operativa della Croce rossa italiana, al Cesano di Senigallia. Nuovi locali e spazi ampliati per un comitato che svolge molteplici servizi e a cui la vecchia sede di via Narente andava un po’ stretta. Ecco perché lì vi rimarranno solo gli uffici amministrativi e lo sportello alimentare, mentre nella zona commerciale di Cesano verranno spostate dal nuovo anno le ambulanze e gran parte dei volontari.

«Abbiamo dovuto investire parecchie risorse – spiega il presidente del comitato locale della Cri Marco Mazzanti – per ottenere una sede operativa più idonea alle nostre esigenze, che negli anni sono aumentate di pari passo con l’incremento di servizi rivolti alla popolazione di Senigallia e dei comuni limitrofi».

La nuova sede operativa si trova in via Foce Cesano (zona centro commerciale Il Maestrale), in un edificio che si sviluppa su tre piani: fuori, a livello strada, ci sono i parcheggi e un’area che sarà utilizzata per esercitazioni e come punto raccolta in caso di emergenze; all’interno la sala equipaggio e i garage che possono ospitare fino a 9 mezzi. Salendo al primo piano c’è il magazzino con vari materiali e attrezzature utili per i servizi della Croce rossa.

Al secondo piano si sviluppa il resto della sede: in locali ampi e confortevoli ci sono gli uffici organizzativi; la segreteria e area accoglienza; la sala di lavoro per i gruppi delle 6 aree di intervento (salute, sociale, emergenze, principi e diritto internazionale umanitario, giovani, sviluppo) in cui è suddivisa la Cri; l’ufficio di presidenza; due stanze con letti per dipendenti e volontari del comitato locale; una sala relax, bagni e una foresteria. Ma soprattutto al secondo piano c’è la sala riunioni da usare come sede per corsi di aggiornamento anche per altre realtà: alla Croce rossa di Senigallia si rivolgono tutti quegli enti (dal Comune alla protezione civile, dalle associazioni sportive agli istituti scolastici) per la formazione in campo sanitario, dei soccorsi e sull’utilizzo dei defibrillatori (dae). Spazio che, in caso di emergenza o calamità, può essere usato come centrale operativa per l’organizzazione dei soccorsi.

«La struttura – spiega ancora Mazzanti – è completamente accessibile alle persone disabili e per quanto riguarda il risparmio energetico è dotata di sensori di movimento che riducono di fatto i consumi di luce ed energia elettrica. Altri lavori hanno interessato poi l’impianto di areazione e quello antincendio, rendendo l’edificio altamente efficiente e sicuro».

Un notevole sforzo economico per il comitato locale della Croce rossa che dovrà durante l’anno provvedere a gestire due sedi – in via Narente rimarranno come detto la sede legale e gli uffici amministrativi – garantendo la stessa efficienza che l’ha sempre contraddistinto ma anche pensare a rinnovare ulteriormente il parco mezzi: all’orizzonte una nuova ambulanza e non solo.

L’inaugurazione, come accennato, si terrà il 18 gennaio prossimo, alle ore 15:30. L’invito, oltre alle autorità, è esteso a tutta la cittadinanza.

