Secondo posto per il pilota di Senigallia Saltarelli al circuito di Misano

Il centauro guadagna il secondo gradino del podio in gara e anche nella classifica 2020 del campionato National Trophy, categoria Superbike. «Gara molto bella, combattuta dall’inizio alla fine. Ero molto concentrato, non ho mai mollato»

MISANO – Ottimo secondo posto al Misano World Circuit per il pilota Simone Saltarelli. Il centauro senigalliese, nell’ultimo weekend, guadagna così punti nel campionato National Trophy, categoria Superbike, per assestarsi in seconda posizione anche nella classifica assoluta.

Saltarelli, che al termine delle prove partiva dalla quinta posizione, ha dato il meglio di sé in una gara spettacolare, curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso. Subito dopo la partenza il ragazzo della spiaggia di velluto è balzato in testa rimanendoci per quasi metà gara. Poi una sbavatura e la quarta posizione.

Il pilota del Jangel Team non si è però arreso: con la sua Yamaha 1000 è rimasto attaccato ai primi, un distacco minimo che gli ha consentito di approfittare di un errore nella lotta per la prima posizione, fino a guadagnare il secondo gradino del podio.

Per Saltarelli e per il JAngel Team è stata una grossa soddisfazione, se si pensa che l’anno scorso il campionato era terminato con un quinto posto assoluto che gli «andava stretto». Per il centauro parole decisamente determinate al termine della gara: «È stata una gara molto bella, combattuta dall’inizio alla fine. Ero molto concentrato, non ho mai mollato ed ho tenuto sempre il passo dei primi. Ho lottato con tutte le forze per ottenere un risultato importante: alla fine nella bagarre tra i primi due, per un contatto c’è stata una scivolata e ne ho approfittato per riprendermi il secondo posto. Il Team ed io abbiamo dato il massimo, ed il podio lo conferma».

Simone Saltarelli sul podio a Misano

«Certo possiamo ancora migliorare – spiega Saltarelli – ad esempio il motore Yamaha è un po’ meno veloce rispetto alle altre moto presenti in campionato, ma la ciclistica è ottima e ci permette di andare molto forte nel guidato. Non abbiamo ancora trovato la giusta combinazione con le gomme Dunlop, ma anche qui stiamo lavorando e ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo».

Ora dopo un breve periodo di riposo, il pilota senigalliese tornerà in pista per dei test ad agosto e poi di nuovo in gara il 6 settembre a Imola, con la formula della doppia gara.