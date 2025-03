Senigallia, al via la seconda fase di riqualificazione di porta Mazzini

Partiti i lavori per il restauro della parte interna del monumento che collega via Cavallotti con viale Leopardi. Traffico deviato, polemiche spente

SENIGALLIA – Sono ripresi oggi, lunedì 17 marzo, i lavori di riqualificazione di porta Mazzini, uno dei monumenti storici per l’accesso alla città antica. Nei mesi scorsi era stata restaurata la facciata esterna, sistemato il tetto, mentre d’ora in avanti, per circa un mesetto, verrà rimossa la pavimentazione in asfalto, realizzata una soletta di sottofondo e quindi verranno posti in opera nuovi cubetti in arenaria, i cosiddetti sampietrini, sia all’interno dell’area di sedime della porta che nell’immediata adiacenza al piede del prospetto esterno.

I lavori, progettati tra il 2017 e il 2018, consisteranno anche nel restauro dell’interno della Porta, nella stuccatura e nella tinteggiatura delle pareti interne, nonché nel posizionamento dell’illuminazione artistica. Infine verrà ripristinata la fontanella pubblica nella parete interna sinistra della Porta. Il termine dei lavori è previsto per il 18 aprile.

Proprio nei giorni scorsi erano intervenuti degli esponenti politici cittadini del Pd chiedendo che fine avessero fatto i lavori, per lungo tempo interrotti per questioni inerenti il condominio e il selciato che si sono recentemente risolte. La lapidaria risposta dell’amministrazione comunale, anche un pò piccata, è stata: «Questo importante monumento senigalliese, da decenni lasciato nell’incuria da chi ci ha preceduto, è oggi finalmente riportato al suo originario splendore con questo intervento di recupero il cui costo complessivo sarà, alla fine dei lavori, di € 263.297,48. […] È legittimo chiedersi se questa polemica sia frutto di scarsa informazione o di una deliberata strumentalizzazione politica. In ogni caso, si tratta di un atteggiamento deplorevole, che purtroppo non è la prima volta che si verifica».

Per l’allestimento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori ovviamente è stata deviata la viabilità cittadina: dal 17 marzo al 18 aprile sarà vietato l’attraversamento della porta Mazzini. I mezzi provenienti da via Cavallotti potranno passare su via Mazzini e poi su via Pisacane, dove è stato istituito il doppio senso di circolazione fino a Largo Cesarini.