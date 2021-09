Scuole al via: a Senigallia lieve calo di studenti tra infanzia, primaria e secondaria

SENIGALLIA – Cala di circa 80 unità la popolazione scolastica relativa al primo ciclo d’istruzione che domani, 15 settembre, tornerà in classe. Una leggera flessione che riguarda sia le scuole dell’infanzia, sia le primarie e le secondarie di primo grado di tutta la città di Senigallia, in linea con il calo demografico e della natalità registrato negli ultimi anni in tutto il belpaese. È questo il primo dato che emerge dal report presentato dall’assessorato alla pubblica istruzione di Senigallia, assieme ai dirigenti dei vari istituti comprensivi scolastici della città e della paritaria San Vincenzo, alla vigilia della ripresa delle lezioni.

Sono 3937 i giovani e giovanissimi alunni che inizieranno il nuovo anno scolastico 2021-22. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, a Senigallia sono iscritti 812 bambini e bambine, suddivisi in 39 sezioni, a cui si aggiungono i 62 iscritti (e 4 sezioni) della paritaria San Vincenzo. Appena 25 alunni in meno rispetto al 2020-2021, anche se il numero di sezioni attivate è rimasto lo stesso. Sono invece appena 17 in meno gli studenti delle scuole primarie (elementari) di Senigallia, che passano da 1869 dell’anno scorso ai 1852 di quest’anno costituendo 102 classi; per le scuole secondarie di primo grado (le medie), il numero scende di 35 unità, da 1248 a 1213, suddivise in 56 classi.

Ben 1221 sono gli iscritti all’istituto comprensivo Giacomelli (Senigallia nord), 1063 quelli della Fagnani-Senigallia centro, 874 alla Belardi-Senigallia sud e 725 all’i.c. Marchetti. I ragazzi di origini straniere rappresentano appena il 7,4% della popolazione scolastica del primo ciclo d’istruzione, in netto calo dal 2016. Tra le nazionalità più presenti a Senigallia quella albanese con 55 bambini, il Bangladesh con 37 e il Pakistan con 35.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche, Comune e famiglie, tra i servizi offerti ci sono alcune novità e varie conferme, come il tempo pieno confermato in tutti i quattro istituti comprensivi e l’esperienza del tempo prolungato; una aumentata offerta formativa sul modello montessoriano; il servizio di trasporto scolastico con importanti riduzioni per secondi e terzi figli e contribuzione a carico del Comune; la refezione scolastica con la produzione nei due centri cottura e il trasporto poi a tutti i refettori scolastici.