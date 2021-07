Scuola, ecco tutti i dirigenti scolastici degli istituti di Senigallia e dintorni

Nessun valzer sia per le scuole superiori che per gli istituti comprensivi dalla spiaggia di velluto alla perla dei monti. Una sola novità alla media Marchetti

SENIGALLIA – Dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche è stato pubblicato l’elenco dei dirigenti scolastici assegnati ai vari istituti per l’anno 2021/22. Per il senigalliese e comuni limitrofi si tratta per lo più di conferme. L’elenco diffuso dall’Usr marchigiano tiene conto dell’esito delle richieste di trasferimento o di permanenza nell’attuale sede allo scadere del proprio contratto al 31 agosto prossimo, la mobilità conseguente allo scadere del terzo mandato consecutivo nella medesima sede, le domande di mobilità interregionale in uscita e in ingresso e i mutamenti di incarico resisi necessari in caso di sottodimensionamento o di soppressione o ristrutturazione dell’istituto a seguito delle disposizioni previste dal piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

Nessun valzer di presidi dunque per le scuole di Senigallia e dintorni, dove si registra solo un subentro all’istituto comprensivo “Marchetti” di Senigallia. Ecco tutti i dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda le scuole della vallata Misa e Nevola: all’istituto comprensivo di Arcevia confermata fino all’anno prossimo (31 agosto 2022) Maria Finizia Felaco; in quello di Corinaldo rimane alla dirigenza Simone Ceresoni, il cui incarico iniziato l’anno scorso scadrà nell’agosto 2023; ultimo anno invece all’istituto comprensivo di Ostra per Marilena Andreolini. A Trecastelli l’istituto comprensivo “Nori de’ Nobili” sarà guidato ancora per un anno da Adriana Alejandra Siena, mentre la sede è ancora vacante per l’istituto comprensivo di Montemarciano.

Cosa succede invece negli istituti comprensivi della spiaggia di velluto: Patrizia Leoni rimarrà alla dirigenza del “Senigallia centro – Giulio Fagnani” fino all’agosto 2023; un altro anno per Ioletta Martelli alla guida dell’istituto comprensivo “Senigallia nord – Mario Giacomelli”; all’istituto comprensivo intitolato nel 1952 al poeta senigalliese Giovanni Marchetti arriverà dal 1° settembre 2021 Paola Filipponi proveniente dal Veneto che subentra al posto di Patrizia D’Ambrosio, la quale ha scelto una sede abruzzese; Luca Maria Antonio Testa rimarrà ancora fino al 31 agosto 2022 dirigente dell’istituto comprensivo “Senigallia sud – Aroldo Belardi”, intitolato al sindaco senigalliese del primo novecento.

Per quanto riguarda infine le scuole secondarie di secondo grado (superiori) di Senigallia, non ci sono novità: al liceo classico Giulio Perticari rimane dirigente Fulvia Principi; al liceo scientifico Enrico Medi è stato confermato (con un nuovo incarico per un altro anno) Daniele Sordoni; l’istituto d’istruzione superiore Alfredo Panzini (alberghiero) sarà ancora guidato da Alessandro Impoco, mentre Anna Maria Nicolosi è alla guida per un altro anno del nuovo istituto d’istruzione superiore (accorpato l’anno scorso) “Corinaldesi-Padovano”.

Nessun valzer quindi, almeno per un anno ancora.