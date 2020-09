Scuola, Trecastelli pronta per la riapertura del nuovo anno scolastico

Lavori di adeguamento sismico, banchi monoposto, distanziamento e scuolabus. Sebastianelli: «Abbiamo realizzato importanti lavori in tempi molto brevi e facendo fronte alle quotidiane evoluzioni delle normative»

TRECASTELLI – Tutto pronto per il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Una ripartenza che l’amministrazione comunale garantisce la più adeguata possibile tra banchi monoposto, lavori di adeguamento sismico, riorganizzazione degli scuolabus e spostamento dei seggi elettorali.

Così il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli: «Abbiamo realizzato importanti lavori in tempi molto brevi e facendo fronte alle quotidiane evoluzioni delle normative; infatti, tutte le scuole del territorio sono in grado oggi di offrire spazi adeguati per lo svolgimento delle attività didattiche, grazie a ulteriori lavori realizzati oltre a quelli programmati».

I nuovi lavori sono stati finanziati con fondi extra comunali, il progetto PON Enti locali, in più con queste risorse sono stati acquistati oltre 100 banchi, in modo da consentire agli alunni di rispettare il distanziamento adeguato.

Importante la scelta di spostare i seggi elettorali in vista delle prossime elezioni al di fuori delle aule didattiche: quindi non ci sarà nessuna interruzione delle lezioni».

Garantito inoltre il servizio scuolabus a tutti gli alunni o le famiglie che ne hanno fatto richiesta (compresi coloro che hanno presentato domanda oltre la scadenza), il trasporto per i ragazzi che hanno frequentato i corsi di recupero prima dell’avvio del nuovo anno scolastico e anche l’assistenza sugli di scuolabus, per garantire il rispetto delle norme anti-covid su ognuno dei 6 pulmini. Si è puntato inoltre a investire sull’accoglienza dei ragazzi all’ingresso degli edifici scolatici con personale addetto, ed è stato adottato un servizio mensa idoneo a garantire sicurezza e igiene per i pasti degli alunni.

Oltre a ciò, come già programmati, sono stati realizzati lavori di adeguamento sismico alla Scuola dell’Infanzia “La Carica dei 101” di Ponte Rio; lavori di adeguamento sismico sono stati apportati anche all’interno della palestra della Scuola Secondaria di primo grado di Ripe mentre alla Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” di Brugnetto sono stati effettuati lavori di efficientamento termico. È stata inoltre avviata la progettazione per la nuova Scuola “Nori De’ Nobili”, continuando così, il progetto “Scuole sicure”.

L’Assessore alla Cultura Liana Baci dichiara che: «Ci siamo impegnati nel corso di tutta l’estate 2020 al fine di riuscire a preparare le scuole del nostro Comune alla riapertura. Certo, l’inizio del nuovo anno scolastico è diverso rispetto a quelli del passato, soprattutto per i bambini, ma l’impegno di tutti mi lascia ben sperare che un’eventuale, ma non scontata, nuova ondata del virus si possa gestire al meglio grazie all’adozione di misure previste dalla legge e anche attraverso lo sviluppo di un rinnovato senso civico e di tanta collaborazione».