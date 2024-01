Scuola, terminati i lavori in via Cimabue: sollievo per alunni e famiglie della primaria Cesanella

SENIGALLIA – Potranno rientrare nella loro sede provvisoria gli alunni della scuola primaria della Cesanella, temporaneamente trasferiti da via Botticelli e via Cimabue nella ex sede dell’Edra.

Sono infatti conclusi i lavori di realizzazione della scala antincendio esterna alla struttura presa in affitto dal Comune per procedere intanto con il miglioramento sismico del plesso ufficiale per circa 1,5 milioni di euro.

Doppio trasloco quindi per ragazzi e ragazze e relative famiglie: a settembre il passaggio da via Botticelli a via Cimabue e, nella settimana appena trascorsa, da quest’ultimo ai locali della scuola Mercantini, che però si è concluso.

Hanno pure rischiato, nel caso i lavori alla sede temporanea di via Cimabue non fossero stati terminati in tempo, di essere spediti come pacchi postali a Marzocca di Senigallia, nella sede di un’altra scuola più ampia e capace di sostenere il trasloco per più tempo.

Fortunatamente non ce n’è stato bisogno e da domani, lunedì 15 gennaio, potranno tornare sui banchi del loro quartiere.