Scuola, orientarsi è semplice a Senigallia grazie a “Banchi di prova”

SENIGALLIA – Torna l’importante appuntamento con l’orientamento degli studenti. Torna “Banchi di prova”, una nuova edizione della fiera che mette in contatto i giovani con le scuole superiori del territorio. L’iniziativa, organizzata dallo sportello Informagiovani di Senigallia, si terrà da domenica 28 novembre fino a giovedì 2 dicembre, sia in modalità online che in presenza su prenotazione presso la Biblioteca Antonelliana di Senigallia.

Quella della scuola che formerà per cinque anni gli alunni facendoli crescere fino alla maggiore età è una scelta importante: per questo il Comune di Senigallia ha deciso di offrire agli studenti e alle loro famiglie una panoramica completa dell’offerta formativa delle scuole superiori della città attraverso varie modalità. Per partecipare sarà possibile iscriversi da venerdì 12 a lunedì 22 novembre compilando l’apposito modulo online sul sito dell’Informagiovani, tenendo conto che il possesso del green pass e l’uso della mascherina saranno requisiti obbligatori per l’accesso e che i posti saranno limitati e considerati in base all’ordine temporale di iscrizione.

Domenica 28 novembre sarà possibile visitare gli stand delle scuole, in presenza e su prenotazione presso i locali della Biblioteca Antonelliana dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Lo stesso giorno si potrà assistere all’evento online “Le scuole si presentano”, trasmesso sulla pagina Facebook Banchi di Prova dalle 9.00 alle 13.00, durante il quale le scuole della città approfondiranno il Piano dell’Offerta Formativa con i Dirigenti Scolastici e i Professori. Alle 9.00 partirà il polo tecnico professionale “Corinaldesi-Padovano”, seguito alle 10.00 dall’istituto d’istruzione superiore “A.PANZINI”, alle 11.00 dal liceo statale “E.MEDI” e infine alle 12.00 dal liceo classico statale “G.PERTICARI”. Più tardi, alle ore 16.00, i consigli dell’orientatore e psicologo Gianluca Antoni saranno protagonisti in “Aiutare i figli a crescere”, evento programmato in presenza su prenotazione presso la Sala Conferenze della Biblioteca Antonelliana e trasmesso in diretta su Radio Velluto.

Nei pomeriggi di lunedì 29 e martedì 30 novembre, invece, l’iniziativa “Peer Educator” permetterà agli interessati di incontrare online, su prenotazione, i ragazzi che già frequentano le scuole superiori. Infine, mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00 presso l’Informagiovani, grazie a “Prof Orienta” gli studenti potranno incontrare individualmente e in presenza i professori delle scuole superiori che si occupano di orientamento. I ragazzi potranno partecipare accompagnati da un solo adulto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Informagiovani ai seguenti numeri 0716629272/0716629251, al numero verde 800211212 o visitare il sito www.informagiovani-senigallia.it o la pagina facebook Banchi di Prova: https://www.facebook.com/banchidiprova.senigallia/.