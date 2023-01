A scuola di legalità con la Polizia di Stato

SENIGALLIA – Nuovi incontri quelli che la Polizia di Stato sta avendo con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio vallivo. Il progetto sulla legalità ha già visto gli agenti in numerosi istituti scolastici. L’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto nei giorni scorsi nel liceo scientifico Medi di Senigallia.

Gli studenti e le studentesse hanno interloquito con i poliziotti presenti nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità”. Sono stati affrontati anche temi relativi all’uso delle droghe, alle conseguenze penali e amministrative del loro uso e abuso; le problematiche connesse al bullismo, con indicazioni utili per riconoscere le condotte che lo caratterizzano e i comportamenti da adottare da parte delle vittime o degli eventuali testimoni. Ma si è parlato anche del lavoro della Polizia di Stato e, in particolar modo, della Polizia Scientifica, spiegando alcune tecniche di rilevamento delle impronte e dell’acquisizione di fonti di prova sulla scena del crimine. Dinamiche che sempre più spesso si vedono in tv e proprio per questo è stato alto l’interesse mostrato dai giovani coinvolti.

La Polizia ha già incontrato gli studenti degli istituti d’istruzione superiore Corinaldesi-Padovano e Panzini, sempre a Senigallia, mentre per le secondarie di primo grado (medie) gli agenti sono entrati nelle classi a Castelleone di Suasa e Ostra Vetere, per un totale di circa 500 minori coinvolti.