Senigallia, le lingue si studiano con Sherlock Holmes

Svolto a scuola Mystery at Fagnani, l’evento in lingua inglese dedicato ai bambini delle quinte elementari della città

SENIGALLIA – Risolto il mistero alla scuola Fagnani. Giovani detective si sono calati nei panni degli investigatori privati più famosi del mondo, Sherlock Holmes e John Watson, alle prese con un complicato caso di furto, ai danni nientemeno che dei gioielli della Regina.

Mystery at Fagnani, l’evento in lingua inglese dedicato ai bambini delle quinte elementari della città, si è svolto con grande partecipazione. Le aule della scuola si sono trasformate in altrettante stanze da gioco, grazie alla creatività dei docenti e al generoso impegno di tanti alunni della Fagnani, che si sono calati nei personaggi del Mystery.

I partecipanti – più di cento nei diversi slot aperti mattina e pomeriggio, come spiega Fabrizio Chiappetti, docente dell’istituto comprensivo Senigallia Centro – hanno potuto sperimentare un approccio divertente e innovativo allo studio delle lingue comunitarie. Oltre all’inglese, infatti, i piccoli detective si sono cimentati in giochi e indovinelli in francese, spagnolo e tedesco per acciuffare i colpevoli. Che ovviamente, con un tale spiegamento di forze, non potevano non essere catturati. Elementare no?