Scuola, efficienti e sicuri gli edifici di Trecastelli

TRECASTELLI – Una nuova scuola a prova di sisma ed efficiente a livello energetico. Questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha finanziato un intervento nella scuola di Ponte Rio per un importo totale di 450 mila euro.

I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico sono partiti in questi giorni. Ma non è l’unico intervento: sempre riguardo all’adeguamento sismico degli edifici scolastici, hanno avuto inizio anche i lavori che prevedono la messa in sicurezza della palestra della scuola di Ripe, finanziati sempre dall’amministrazione comunale per un importo totale di 115 mila euro.

«Dopo la nuova scuola Secchiaroli e l’adeguamento della scuola di Brugnetto, sono partiti ulteriori lavori per realizzare strutture sicure per i nostri ragazzi, obiettivo per noi fondamentale» afferma il Sindaco Marco Sebastianelli. «Grazie alle risorse economiche derivanti dal percorso di fusione, tematica principale dell’azione amministrativa sono gli interventi di edilizia scolastica per la sicurezza dei nostri giovani cittadini. Un occhio d’attenzione è rivolto inoltre anche al tema del risparmio energetico: gli interventi messi in atto, oltre alla sicurezza, riguardano anche la sostenibilità dell’Ente e prevedono opere per efficientamento energetico, al fine di abbattere le spese a bilancio corrente per la gestione».