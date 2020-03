Scrive una lettera alla mamma infermiera e Barbara D’Urso la chiama in diretta

SENIGALLIA- Si chiama Irene, vive a Senigallia e ha 11 anni. Giovedì 12 marzo, ha scritto una lettera alla sua mamma, infermiera al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia. Poco fa, a chiamarla in diretta, è stata Barbara D’Urso che ha voluto raccontare la storia della piccola senigalliese su Canale5.

“Cara mamma, mi manchi tantissimo, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, i tuoi..anzi tutte le tue cose che non si possono avere stando lontano. Tutte le tue coccole! E anche stare vicino a te e sentirmi protetta, addormentarmi sapendo che tu sei accanto a me! Non pensare che mi sento meglio di Emma, almeno la sua mamma non va a fare la notte. Queste notti mi sento distante da te, perché quando mi sveglio alla mattina non posso riempirti di baci ma solo starti lontano. Le sere in cui ci sei non posso starti vicino, ma solo stare in altre stanze come se tu non ci fossi. Per questo Coronavirus il mondo sta soffrendo e tu con i tuoi colleghi troppo! Ma nonostante ciò tu sei guerriera, sei forte, coraggiosa! Quando finirà tutto ti riempirò di baci. Ti voglio un infinito di bene! P.S. ricorda, non è colpa tua questa situazione, tu sei una eroina!”, il testo della lettera.

«La mia mamma mi manca tanto – ha detto Irene – mi racconta che le persone devono rimanere solo nei letti, che i reparti sono stati allargati. Mia madre ed il personale fanno quello che possono. Qualcuno si è munito di cellulare e skype per cercare un contatto: questo è quello che ci racconta».

Commossa Barbara D’Urso ha invitato la bimba in studio quando tutto sarà finito: «Tutto questo passerà presto se noi rispetteremo le regole. E quando passerà tutto ci conosceremo. Grazie di tutto piccola».