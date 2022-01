Scoppia l’incendio nel bar sul lungomare chiuso per l’inverno

Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri le cause del rogo sarebbero accidentali

SENIGALLIA – Scoppia l’incendio in un locale sul litorale e scatta l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, 24 gennaio, sul lungomare Mameli, versante di ponente, per il rogo che ha interessato il bar di un albergo.

Le fiamme sono scaturite dal chiosco esterno dell’hotel Delfino, chiuso per la stagione invernale, così come il locale annesso che si protende verso la strada. L’intervento ha permesso di limitare i danni nonché di mettere in sicurezza l’area.

Nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio che ha allertato anche i carabinieri di Senigallia, intervenuti per i rilievi. Stando alle informazioni ancora sommarie, la natura dell’episodio sarebbe accidentale, anche se rimane da capire cosa abbia generato le fiamme dato che era tutto spento da tempo. La stima sommaria dei danni si aggira tra i 2 e i 3 mila euro.