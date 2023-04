Alla scoperta della Valmivola: borghi e città, dai monti alla costa, si mettono in mostra

SENIGALLIA – Tornano gli appuntamenti nelle valli Misa e Nevola alla scoperta delle bellezze artistiche, ambientali ed enogastronomiche. Nuova edizione per “Mi vola il gusto” l’iniziativa del nuovo soggetto di promozione turistica locale Valmivola che nasce dal nome fuso dei due fiumi: a partire dall’ultimo fine settimana di aprile e per i primi tre week end di maggio, si terranno numerose escursioni e visite guidate alla scoperta di un territorio che dai monti di Arcevia arriva fino alla costa di Senigallia.

La serie di eventi – dal 29 aprile fino al 21 maggio – comprende tutti i comuni dell’Unione “Le Terre della Marca Senone” (Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli) e dell’Unione “Misa Nevola” (Castelleone di Suasa e Corinaldo) che metteranno in mostra le proprie peculiarità, a partire dal paesaggio che in questo periodo dell’anno offre il meglio di sé, per passare poi al cibo e al vino, e approdare dopo escursioni, visite guidate, concerti e mostre ai tesori architettonici e artistici.

La manifestazione prenderà il via il 29 e 30 aprile ad Ostra Vetere e Senigallia, per poi proseguire il 6 e 7 maggio ad Arcevia, Barbara e Senigallia; il 13 e 14 maggio si potranno visitare Arcevia, Corinaldo, ancora Senigallia e Trecastelli; infine il 20 e 21 maggio toccherà ad Arcevia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. Il filo rosso che contraddistingue la manifestazione è la ricchezza delle tradizioni enogastronomiche del territorio: grande spazio quindi alle degustazioni e alle cantine degli antichi borghi che proporranno menù a base di prodotti e piatti tipici delle nostre zone con visite alle cantine, mulini e frantoi. Grande risalto anche alle passeggiate a piedi o in bicicletta che consentiranno ai partecipanti di gustare in maniera davvero piena i nostri tesori ambientali. Molti Comuni proporranno infatti escursioni guidate a cura di associazioni specializzate nel settore per conoscere luoghi ma anche per scoprire storie e leggende del territorio.

«Siamo molto soddisfatti – sottolinea il presidente dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” Dario Perticaroli – di presentarci con la nuova edizione di Mi Vola il Gusto che, anche grazie all’organica collaborazione con i Comuni dell’Unione “Misa Nevola”, è ancora più ricca della precedente. L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di promuovere la nostra terra attraverso la chiave d’accesso della qualità del cibo, inteso come elemento costitutivo della nostra identità culturale e del tessuto sociale ed economico delle nostre comunità locali».

Sfoglia il programma di iniziative