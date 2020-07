Scooter investe tre pedoni a Senigallia, quattro feriti

Grave incidente sulla statale 16, dove tre persone sono state travolte da un mezzo condotto da un pregiudicato: una di loro è in condizioni critiche all'ospedale a Torrette di Ancona

SENIGALLIA – Sono quattro, in totale, i feriti dopo un incidente avvenuto sulla statale 16, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Ancona che è intervenuta nel tratto urbano che prende il nome di via Podesti.

In quel punto, uno scooter ha investito tre pedoni poco prima delle ore 19. Oltre alla pattuglia della Polstrada, sul posto si sono portate l’ambulanza del 118, una della Croce rossa italiana e l’eliambulanza.

Due pedoni e lo scooterista – un pregiudicato della zona su cui sono in corso gli accertamenti relativi all’assunzione di alcolici e droghe – sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati portati all’ospedale di Senigallia, mentre il terzo pedone è in condizioni molto gravi al nosocomio regionale a Torrette di Ancona.