SENIGALLIA – Scontro tra due motocicli nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 maggio. Un giovane senigalliese è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per le cure dopo il sinistro avvenuto lungo la provinciale 360 “Arceviese”. Si tratta del quarto incidente in meno di due settimane sulla trafficata strada.

Lo scontro tra due motocicli è avvenuto verso le ore 17.50 tra le località di Borgo Bicchia e Vallone. Ad impattarsi sono state una Vespa Piaggio e una moto Ducati: la prima viaggiava condotta da un 21enne senigalliese in direzione Arcevia, mentre la seconda usciva da un passo privato. A bordo di questa c’era un 54enne.

Il peggio è toccato al ragazzo che è volato sull’asfalto dopo l’impatto tra i mezzi: immediata la chiamata ai soccorsi intervenuti con un’ambulanza, che ha trasportato il 21enne al pronto soccorso del nosocomio senigalliese per le ferite riportate, e la pattuglia della Polizia Locale che ha eseguito i rilievi.

Notevoli ripercussioni sul traffico tra costa ed entroterra per lo scontro tra due motocicli: prima che si potesse riaprire la strada al transito, i mezzi incolonnati sono rimasti fermi per quasi mezz’ora. Ad aggravare la situazione viaria c’era un mezzo pesante non poteva passare nella porzione di strada rimasta libera fino a che soccorsi e rilievi sono stati ultimati.