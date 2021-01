Senigallia, scontro auto scooter: per l’impatto il conducente finisce all’ospedale

SENIGALLIA – Violento l’impatto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 13 gennaio, sulla statale Adriatica di Senigallia tra un’auto e uno scooter. Impatto che ha causato il ferimento del centauro, soccorso poi dal 118.

Il sinistro stradale è avvenuto in via Sanzio, proprio di fronte alla farmacia comunale, dove uno scooter Piaggio si è scontrato con una Lancia Y. Il conducente del mezzo a due ruote è volato praticamente contro il lunotto posteriore dell’auto, finito in frantumi, per poi cadere a terra.

Sul posto si sono recate sia la polizia stradale che la polizia locale per i rilievi del caso e per la gestione del traffico, sostenuto intorno alle ore 18 quando è avvenuto l’impatto. Mentre gli operatori del 118 portavano al pronto soccorso cittadino il conducente dello scooter per le cure ospedaliere, gli agenti hanno sentito la ragazza che era alla guida dell’auto e alcuni testimoni che avrebbero assistito all’incidente.