Scontro auto-bici a Senigallia: ciclista 80enne finisce all’ospedale

Impatto lieve ma dalle gravi conseguenze per un anziano del pesarese che, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un veicolo all'incrocio tra via Cilea e via Sanzio: prognosi riservata

SENIGALLIA – Impatto lieve ma dalle gravi conseguenze quello avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 9, in via Sanzio, tra un’auto e una bicicletta. La peggio ovviamente l’ha avuta il ciclista, un 80enne della provincia pesarese che è stato trasportato in eliambulanza a Torrette di Ancona e ora versa in prognosi riservata.

La dinamica è al vaglio della polizia locale diretta dal comandante Flavio Brunaccioni: il sinistro stradale si è verificato in via Sanzio (la statale Adriatica), all’incrocio con via Cilea. Protagonisti una 30enne residente a Senigallia a bordo di una Renault Clio, rimasta illesa, e il ciclista 80enne.

Quest’ultimo, a causa delle lesioni riportate nonostante l’urto sia stato di lieve entità, è finito a terra riportando gravi traumi che hanno costretto gli operatori sanitari del 118 ad allertare l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, dove si trova tuttora in prognosi riservata.