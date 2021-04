Scomparso lo storico autista della Vigor Senigallia Marco Piaggesi

TRECASTELLI – Lutto in paese e a Senigallia per la scomparsa di Marco Piaggesi. L’uomo è deceduto a seguito di un malore e la notizia ha suscitato commozione anche nell’ambiente sportivo della Vigor per cui il 69enne faceva l’autista.

Professionalmente Marco Piaggesi era stato un dipendente delle autolinee Bucci, ma parte del suo tempo lo dedicava ad accompagnare la squadra nelle trasferte nei vari campi di calcio in cui era impegnata.

Il suo impegno però non si limitava a questo, non era solo lo storico autista della Vigor Senigallia quando la squadra militava in serie D – e lo rimase anche quando ci fu la retrocessione nei campionati minori: era un tuttofare, una di quelle risorse preziose che danno l’anima perché tutto funzioni.

Dava tutto se stesso per i colori rossoblù, lo ricorda Giorgio Marcellini, in passato dirigente della società calcistica senigalliese, «con grande spirito di servizio risolveva problemi di ogni genere».

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 14 aprile, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castel Colonna.