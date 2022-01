Senigallia: scompare per ore, scattano le ricerche

SENIGALLIA – Ore di apprensione in città per la scomparsa di un 50enne. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri, sabato 22 gennaio, quando gli agenti del Commissariato di Senigallia sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione, dove alcuni familiari segnalavano l’assenza di un loro parente da diverse ore.

I familiari hanno raccontato ai poliziotti che qualche ora prima l’uomo era uscito di casa ma ancora al tardo pomeriggio non aveva fatto rientro. Allertate le altre forze dell’ordine, gli agenti hanno dato il via alla ricerca dell’uomo, passando nei luoghi in cui era solito andare o nelle zone vicine all’abitazione. Ma, complice il buio che ha reso difficili le operazioni, non si è trovata alcuna traccia.

Dopo altre ore di preoccupazione, il 50enne è tornato a casa, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, familiari, amici e operatori impegnati nelle ricerche. Oltre al ringraziamento per l’impegno profuso però, non sono arrivate le spiegazioni su ciò che ha spinto l’uomo ad assentarsi per tanto tempo senza lasciare detto o scritto nulla.