Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, possibili disagi anche a Senigallia

SENIGALLIA – L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021 le segreterie nazionali della Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel hanno indetto lo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale.



Saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti per le attività di pubblica utilità (scuole, case di riposo, ospedali, caserme, asili nido, ecc.), nel rispetto della normativa vigente.



I servizi non effettuati non saranno recuperati, ma eseguiti nel corso della successiva turnazione prevista dal calendario.



Tutte le utenze possono comunque esporre i rifiuti, ma devono accertarsi che vengano ritirati e, in caso contrario, riportarli dentro i propri ambiti; i condomini, sempre in caso di mancata raccolta, devono moderare i conferimenti futuri per evitare che vengano riposti rifiuti fuori dai contenitori loro assegnati.