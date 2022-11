Schiacciato contro un muretto da un’auto fuori controllo a Senigallia

E' successo tra via Bolzano e via Mercantini; l'uomo ha riportato varie lesioni. Sul posto operatori sanitari, vigili del fuoco e carabinieri.

SENIGALLIA – E’ intervenuta anche l’eliambulanza in via Bolzano, questa mattina, per soccorrere il ferito di un incidente stradale tra due auto. Ma non si trattava dei due automobilisti, bensì di un ignaro passante che è stato travolto e schiacciato contro un muretto da una dei due mezzi fuori controllo.

Tutto è avvenuto alle ore 10.30, all’incrocio tra via Bolzano e via Mercantini. Qui due veicoli si sono scontrati riportando pochi danni, ma una delle macchine, fuori controllo dopo l’impatto, è finita sul marciapiede dove transitava un pedone. In pochi istanti l’uomo è stato schiacciato contro il muretto di recinzione che delimita il giardino di una casa privata.

Sul posto si sono portati gli operatori sanitari per prestare le prime cure all’infortunato e i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. E’ stata fatta intervenire anche l’eliambulanza perché trasportasse velocemente l’84enne di Senigallia all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Ha riportato varie lesioni, ma più preoccupazione destano le condizioni di una gamba.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del sinistro.